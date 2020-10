Séjour découverte des Pyrénées Orientales en toute simplicité

Les Pyrénées Orientales c’est la diversité des paysages, la mer méditerranée de Barcarès à Cerbère avec Collioure, Argelès sur Mer, Saint Cyprien, les plages de sable fin et les criques, le raisin et ses appellations comme Banyuls ou Rivesaltes , sans oublier le riche patrimoine de la ville-centre Perpignan…

La magie des Pyrénées orientales en quelques lieux de découverte

En partant de votre villa de collioure – dont les prix à la location touristique sont parmi les moins chers de toute la côte méditerranéenne - découvrez le patrimoine culturel et naturel inédit des Pyrénées.

Monuments historiques, paysages hors du commun, faune et flore préservées, terroir, sont autant d’éléments que vous pourrez découvrir durant vos excursions à la montagne, à la campagne, et à la mer…

Le piémont avec la richesse d’un patrimoine à découvrir avec près de 2500 monuments comme l’Abbaye de Saint Michel de Cuixa, la citadelle de Mont Louis, la forteresse de Salses ou le Palais des Rois de Majorque à Perpignan… Et la montagne avec ses neiges Catalanes sur les sept stations de ski qui la composent dont Font-Romeu - Pyrénées 2000, les Angles, Puyvalador et Formiguères en Cerdagne et Capcir, avec le Porté-Puymorens aux portes de l’Andorre, le Puigmal (2900 m), Espace Cambre d’Aze, la Quillane.

Les Pyrénées Orientales possèdent des terroirs très variés, fruits, légumes et vins mûris sous le soleil généreux, miels, fromages, produits de la mer ou viandes de terroir et offrent ainsi une cuisine catalane aux milles saveurs.

Pour un week-end, une petite semaine, goûtez aux parfums mêlés d’iode et de pins, parfums d’été pendant vos randonnées, aux délicieuses odeurs de thym, lavande ou romarin, des forêts fraîches d’humus, savourez une récolte de cèpes, une pêche, un abricot du Roussillon ou un bar de ligne...

Vallespir, eaux vives – Côte Vermeille

Toujours aussi pure, l’eau du chaînon Pyrénéen apporte à la plaine du Roussillon, sa belle image verdoyante et rafraîchissante en été. Plus haut, le puissant Tech découpe les gorges vertigineuses et offre ses eaux vives pour les sports les plus revivifiants.

Les eaux de sources naturelles, par leurs vertus curatives et réconfortantes font le bonheur des séjours de remise en forme dans les stations thermales.

C’est grâce à un appartement sur Argelès sur Mer que vous pourrez le mieux admirer le Tech quand il confond sa teinte au bleu vermeil de la Méditerranée, à proximité des superbes plages de sable chauffées par le soleil des Pyrénées orientales.

Carte des Pyrénées orientales et de ses provinces

- Plaine et littoral du Roussillon.

- Vallespir, Eaux vives et Côte Vermeille (de Collioure à Canet en passant par Argeles)

- Vignes et terroir - vallée de l’Agly - Côte Radieuse

- Capcir et Cerdagne

- le Conflent et ses hôtels et parcours de golf aménagés

Les retables de l'église d'Espira de Conflent

Comme exemple de découverte patrimoniale, voici la place de l’église, tout nouvellement embellie à Espira de Conflent, qui offre un magnifique point de vue sur les Pyrénées ; mais c’est tout autre chose que la visite s’attache à faire découvrir ou redécouvrir. Elle porte sur le retable, cette grande pièce de mobilier en bois qui se trouve derrière l’autel. De style baroque, il est attribué à l’école toulousaine. Les personnages adoptent des postures très vivantes. Leurs visages reflètent des émotions. Le sculpteur va jusqu’à parsemer certains vêtements de petites fleurs de lys…

Ce retable s’inscrit bien dans la période de la Contre-Réforme. Vous avez rendez-vous directement à l’église avec une animatrice du patrimoine Elle vous invitera à admirer toutes les facettes de ce magnifique retable.

Les Pyrénées Orientales, un décor naturel comprenant mer, montagne, lacs, arrière-pays … et plus de 300 jours de solail par an : un dépaysement assuré aux portes de l'Espagne !